«Сочи» – неудобный соперник для «Ростова». Стоит присмотреться к голу во втором тайме

«Сочи» примет «Ростов» в РПЛ.

Команда Хохлова забивает дома в 18 из последних 20 игр, а «Ростов» Карпина пропускает на выезде в девяти матчах подряд, а во втором тайме в четырех! Коэффициент на гол хозяев во втором тайме идет за 1.73

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Ставки дня в РПЛ: «Динамо» и «Урал» не проиграют, «Краснодар» решит все вопросы в первом тайме, а «Ростов» пропустит во втором

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