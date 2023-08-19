«Сочи» – неудобный соперник для «Ростова». Стоит присмотреться к голу во втором тайме
«Сочи» примет «Ростов» в РПЛ.
Команда Хохлова забивает дома в 18 из последних 20 игр, а «Ростов» Карпина пропускает на выезде в девяти матчах подряд, а во втором тайме в четырех! Коэффициент на гол хозяев во втором тайме идет за 1.73
Ставки дня в РПЛ: «Динамо» и «Урал» не проиграют, «Краснодар» решит все вопросы в первом тайме, а «Ростов» пропустит во втором
«Спартак» – фаворит против «Зенита». Впервые со времен Кононова
Комментарии