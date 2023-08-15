Рынок онлайн-ставок вырастет до $64 млрд к 2027 году

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Рынок онлайн-развлечений: ставки на спорт, онлайн-казино и лотереи достигнет оборота в $100 млрд в следующем году. Так считают аналитики Sportslens, опубликовавшие исследование на данную тему.

Ощутимый рост показывают онлайн-ставки, объем рынка увеличится за пять лет с $36,6 млрд в 2022 году достигнет $64 млрд в 2027-м. При этом четверть оборота обеспечивают только США.

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Раздел «Ставки» на Sports.ru

1 комментарий

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Bashibuzuck
Да скоро все с ума посходят с этими ставками🤨
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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