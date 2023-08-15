Малком начал с 5+1 в Саудовской Аравии, хотя котируется только третьим бомбардиром

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Малком забил три гола в первой игре в чемпионате Саудовской Аравии. Полузащитник «Аль-Хилаля» трижды поразил ворота «Абхи» (3:1, второй тайм) в 1-м туре лиги. Всего у бразильца, перешедшего из «Зенита» за 60 млн евро, шесть результативных действий в составе нового клуба. Ранее он забил два гола и отдал один результативный пас в Кубке арабских чемпионов.

Коэффициент на то, что он тсанет лучшим бомбардиром чемпионата – 10.00

Впереди Бензема – 3.00 и Роналду – 2.30

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Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии? Выше Малкома котируют только Роналду и Бензема

 

5 комментариев

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ntchegoo
Простой русский парень добился таких высот. С Богом, родной🙏🏻
+4
0
+4
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Мишаня сбг
через годик за 120 в челси
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Barsa! bolshe chem klub
там ещё Ней...сразу 2 тени...

гель растает😅😅

теперь точно не видать Аль- ЗМ
+1
-1
0
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Greatest Of All Time
Если Русский Малком выиграет гонку, то Рюналду обязан отдать 1 из своих ЗМ ему.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ ntchegoo
Простой русский парень добился таких высот. С Богом, родной🙏🏻
с Рио - де Воронежа
0
0
0
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