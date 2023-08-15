Малком начал с 5+1 в Саудовской Аравии, хотя котируется только третьим бомбардиром
Малком забил три гола в первой игре в чемпионате Саудовской Аравии. Полузащитник «Аль-Хилаля» трижды поразил ворота «Абхи» (3:1, второй тайм) в 1-м туре лиги. Всего у бразильца, перешедшего из «Зенита» за 60 млн евро, шесть результативных действий в составе нового клуба. Ранее он забил два гола и отдал один результативный пас в Кубке арабских чемпионов.
Коэффициент на то, что он тсанет лучшим бомбардиром чемпионата – 10.00
Впереди Бензема – 3.00 и Роналду – 2.30
Кто станет чемпионом Саудовской Аравии? «Аль-Наср» Роналду – фаворит, «Аль-Иттифак» Джеррарда – внезапно в топе
Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии? Выше Малкома котируют только Роналду и Бензема
гель растает😅😅
теперь точно не видать Аль- ЗМ