Малком начал с 5+1 в Саудовской Аравии, хотя котируется только третьим бомбардиром

Малком забил три гола в первой игре в чемпионате Саудовской Аравии. Полузащитник «Аль-Хилаля» трижды поразил ворота «Абхи» (3:1, второй тайм) в 1-м туре лиги. Всего у бразильца, перешедшего из «Зенита» за 60 млн евро, шесть результативных действий в составе нового клуба. Ранее он забил два гола и отдал один результативный пас в Кубке арабских чемпионов.

Коэффициент на то, что он тсанет лучшим бомбардиром чемпионата – 10.00

Впереди Бензема – 3.00 и Роналду – 2.30

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Кто станет чемпионом Саудовской Аравии? «Аль-Наср» Роналду – фаворит, «Аль-Иттифак» Джеррарда – внезапно в топе

Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии? Выше Малкома котируют только Роналду и Бензема