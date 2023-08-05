Букмекеры оценили вероятность обратного переименования X в Twitter

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Букмекерские конторы считают, что соцсеть X, которая ранее называлась Twitter, вряд ли изменит название на старое.

Коэффициент на обратное переименование – 34.00

Twitter был запущен в 2007 году. В марте 2022 года Илон Маск приобрел 9,2% акций компании за $2,8 млрд. В октябре бизнесмен окончательно выкупил соцсеть за $44 млрд.

Уже в ноябре Маск сократил штат Twitter более чем в 2 раза, объяснив это падением выручки, а также не исключил возможности банкротства. В мае 2023-го миллиардер покинул пост гендиректора Twitter, а 24 июля соцсеть была переименована в X.

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