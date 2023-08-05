Кто победит в московском дерби ЦСКА – «Локомотив»?

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ЦСКА в рамках третьего тура российской Премьер-Лиги на своем поле сыграют с земляками из «Локомотива».

Армейцы провели уже четыре официальных матча в нынешнем сезоне. ЦСКА открыл сезон матчем за Суперкубок России против «Зенита», где уступил в серии пенальти (0:0, 4:5 по пен.), а потом неожиданно проиграл «Уралу» (1:2) в 1-м туре РПЛ.

Зато после этого были победы. Сначала команда из столицы России на выезде переиграла «Оренбурге» (6:0) в Кубке страны, а затем московский коллектив справился с грозненским «Ахматом» (3:2) во втором туре.

«Железнодорожники» в свою очередь успешно начали новый сезон, сначала сыграв вничью с казанским «Рубином» (2:2), а затем переиграв воронежский «Факел» (4:1).

По мнению букмекеров фаворитом этого противостояния являются ЦСКА, на их победу предлагают коэффициент 2,16. На победу «Локо» – 3,47.

1 комментарий

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За ЦСКА!!!
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