Ройстон Дренте котируется на роль Джеймса Бонда. Коэффициент на бывшего игрока «Реала» и «Алании» – 501.00

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Бывший игрок «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте попал в список голливудских звезд-претендентов на роль Джеймса Бонда. 

Актер играющий роль агента 007 Дэниел Крэйг заявил, что больше не снимется в бондиане и букмекерские конторы сразу создали линию на то, кто станет следующим Бондом. Одна из БК пошла дальше всех, включив в список Дренте, который в недавнем интервью заявил, что не против сыграть в кино.

«Я знаю, что Дэниел Крейг скоро оставит роль Джеймса Бонда. Может это моя следующая работа? Думаю, мне следует немного подтянуть свой английский!»

Из претендентов.

Стюарт Мартин − 101.00

Бенедикт Камбербэтч − 151.00

Джуд Лоу − 201.00

Том Берк − 201.00

Ройстон Дренте − 501.00

Стивен Мерчант − 501.00

Сейчас Дренте вернулся в Нидерланды, где играет за команду третьего дивизиона «Козаккен Бойз».

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2 комментария

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В этом же списке и Мика Ричардс есть) "One and only"
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Стивен Мерчант)
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