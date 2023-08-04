Ройстон Дренте котируется на роль Джеймса Бонда. Коэффициент на бывшего игрока «Реала» и «Алании» – 501.00
Бывший игрок «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте попал в список голливудских звезд-претендентов на роль Джеймса Бонда.
Актер играющий роль агента 007 Дэниел Крэйг заявил, что больше не снимется в бондиане и букмекерские конторы сразу создали линию на то, кто станет следующим Бондом. Одна из БК пошла дальше всех, включив в список Дренте, который в недавнем интервью заявил, что не против сыграть в кино.
«Я знаю, что Дэниел Крейг скоро оставит роль Джеймса Бонда. Может это моя следующая работа? Думаю, мне следует немного подтянуть свой английский!»
Из претендентов.
Стюарт Мартин − 101.00
Бенедикт Камбербэтч − 151.00
Джуд Лоу − 201.00
Том Берк − 201.00
Ройстон Дренте − 501.00
Стивен Мерчант − 501.00
Сейчас Дренте вернулся в Нидерланды, где играет за команду третьего дивизиона «Козаккен Бойз».
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