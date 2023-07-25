Клиент Olimpbet выиграл больше 200 тысяч, поставив 150 рублей

Клиент Olimpbet составил экспресс из 18 футбольных событий и получил 219 891 рубль со ставки в 150. Общий коэффициент пари с учетом бонуса 1.7 составил 1465.91.

Очевидно, что беттор хорошо знаком с футболом, особенно с австрийским. Половина событий — поединки в Кубке Австрии. Кроме того клиент Olimpbet выбрал для ставки три матча в Кубке Ирландии, два — в первой лиге Болгарии и по одному в чемпионатах Дании, Польши, Румынии и Суперкубке Израиля.

Тоталы, форы и победы в основное время —- экспресс получился разнообразным и достаточно ровным. Самый большой коэффициент — 1.70 на победу «Аустрии» в игре с «Вольфуртом» в первом круге австрийского Кубка. Также выделяется ставка на тотал больше 5,5 в матче «Клагенфурта и «Штурма». Гости из Граца уверенно победили со счетом 7:2.

Букмекерская компания поздравляет счастливчика! Ставьте в Olimpbet и получайте максимум эмоций от игры! А для всех новых игроков Olimpbet подготовил специальную акцию – возврат 100% ставки в случае, если ваше первое пари не сыграет.