Olimpbet стал генеральным партнером боксерского турнира «Бокс на Волге»

23 июля в Самаре пройдет международный турнир «Бокс на Волге». На сайте и в приложении Olimpbet уже можно сделать ставки на поединки во всех семи весовых категориях, а также запланирована трансляция.

В главном бою вечера сойдутся супертяжи — россиянин Артём Суслёнков и американец Кевин Блю Джонсон. Суслёнков пока не проигрывал на профессиональном ринге, поэтому в линии Olimpbet идет фаворитом. Но на стороне Джонсона опыт — он был претендентом на титул WBC еще в 2009 году.

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