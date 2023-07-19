Букмекеры обвалили коэффициент на переход Влаховича в «ПСЖ»

Душан Влахович близок к переходу в «ПСЖ». Так считают аналитики букмекерской конторы Betfair, обвалившей коэффициент на трансфер Влаховича в «ПСЖ» до 1.11.

Парижане этим летом отказались от идеи подписать Харри Кейна, Коло-Муани и Осимхена, переключившись на форварда «Ювентуса». «ПСЖ» готов подписать с сербом многолетний контракт с зарплатой около 10 млн евро за сезон. При этом серба хотят купить вне зависимости от того, что решит Килиан Мбаппе.

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Три варианта Мбаппе на лето: где он окажется? Спойлер: изменения не так уж вероятны