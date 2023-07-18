OLIMPBET Суперкубок России ярко открыл футбольный сезон

15 июля на «Ак Барс Арене» прошел матч за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Обладателями трофея стали действующие чемпионы страны, победившие в серии пенальти. Праздник футбола, организованный Российским футбольным союзом и букмекерской компанией Olimpbet, надолго запомнится всем зрителям — в Казани и собравшимся у телеэкранов.

Более 40 тысяч человек на Арене и более 4 миллионов телезрителей – аудитория OLIMPBET Суперкубка России по футболу в этом году. Но яркие события происходили не только на поле. На территории «Ак Барс Арены» Olimpbet подготовил три уникальные зоны для болельщиков:

— Зона уличного футбола собрала всех любителей панны — разновидности уличного футбола. В турнире принимали участие и лучшие игроки России, в том числе фристайлеры Папен и Бизекс. Призовой фонд составил 175 000 рублей.

— Зона пляжного футбола. Казань превратилась в настоящий курорт с футбольными страстями. Зрители могли поиграть в «Быстрый удар» — динамичную и веселую игру с мячом на песке. Победители получили в подарок фирменный мерч, а ставки в приложении Olimpbet от 500 рублей дали возможность насладиться авторскими эксклюзивными коктейлями от настоящих мастеров.

— Фотозона с суперкубком. Все желающие могли сделать фотографию с трофеем OLIMPBET Суперкубка перед началом встречи. Тысячи болельщиков воспользовались такой возможностью.

Второй год подряд Olimpbet, совместно с РФС, постарался сделать футбольный матч модным поп-культурным событием. Специальными гостями Olimpbet стали Баста, Отар Кушанашвили и Полина Лысенко. В перерыве они провели конкурс от Olimpbet — разыграли миллион прямо на поле! Счастливчик, поставивший наибольшую сумму среди зрителей на стадионе — 77 777 рублей на победу «Зенита» в матче, смог с первой попытки попасть мячом с линии штрафной в центральный круг и получил главный приз.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга, у которых не получилось попасть на стадион в Казани, чтобы воочию увидеть битву за OLIMPBET Суперкубок России, смогли окунуться в атмосферу футбольного праздника в столичных и питерских пабах. Розыгрыш мерча, крутой матч и живые комментарии – все что нужно, чтобы насладиться игрой ЦСКА и “Зенита” за OLIMPBET Суперкубок России!