Алькарас – безусловный фаворит полуфинала «Уимблдона», но на Медведева есть отличные линии

Карлос Алькарас и Даниил Медведев сегодня сыграют в полуфинале «Уимблдона». Матч начнется в районе 17:30 по Москве.

НА победу испанца выставили коэффициент 1.38, однако шансы россиянина высоки.

Во-первых, статистика личных встреч 1:1, Даниил победил как раз на «Уимблдоне»-2021 со счетом 6:4, 6:1, 6:2.

Во-вторых, за последние 3,5 недели Медведев провел на 2 матча меньше и может быть банально свежее.

Если Даниилу удастся затянуть игру, то шансы на победу есть! На Тотал больше 39.5 гейма коэффициент 2.00, на ТБ 4.5 сета – кэф 3.70

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Коэффициент на победу Вондроушовой на «Уимблдоне» составлял 201.00 в ходе турнира. Теперь ей осталось выиграть финал