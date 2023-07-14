Алькарас – безусловный фаворит полуфинала «Уимблдона», но на Медведева есть отличные линии

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Карлос Алькарас и Даниил Медведев сегодня сыграют в полуфинале «Уимблдона». Матч начнется в районе 17:30 по Москве.

НА победу испанца выставили коэффициент 1.38, однако шансы россиянина высоки.

Во-первых, статистика личных встреч 1:1, Даниил победил как раз на «Уимблдоне»-2021 со счетом 6:4, 6:1, 6:2.

Во-вторых, за последние 3,5 недели Медведев провел на 2 матча меньше и может быть банально свежее.

Если Даниилу удастся затянуть игру, то шансы на победу есть! На Тотал больше 39.5 гейма коэффициент 2.00, на ТБ 4.5 сета – кэф 3.70

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Коэффициент на победу Вондроушовой на «Уимблдоне» составлял 201.00 в ходе турнира. Теперь ей осталось выиграть финал

2 комментария

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da her@s@nim
Удачи Медведеву 🍀
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Антон Колесников
страшно за медведа, нужно чудо
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