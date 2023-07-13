Коэффициент на победу Вондроушовой на «Уимблдоне» составлял 201.00 в ходе турнира. Теперь ей осталось выиграть финал

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова победила в полуфинале «Уимблдона» украинку Элину Свитолину – 6:3, 6:3.

Вондроушова стала первой финалисткой турнира. Перед полуфинальной игрой против Свитолиной коэффициент на ее победу на «Уимблдоне» составлял 5.50. Максимальный коэффициент в ходе турнира на это событие был 201.00. Поставить с ним можно было перед матчем против Вероники Кудерметовой – соперницы Вондроушовой на «Уимблдоне» во втором круге.

Позже он начинал снижаться после побед чешской спортсменки. На пути к финалу она обыграла Стернс, Кудерметову, Векич, Бузкову, Пегулу и Свитолину.

В решающем матче Вондроушова сыграет против победителя полуфинальной пары Соболенко – Жабер.

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