Баста, Отар Кушанашвили и Полина Лысенко станут специальными гостями OLIMPBET Суперкубка России

15 июля в Казани будет не только крутой футбол, но и топовые гости! Букмекерская компания Olimpbet, титульный партнер традиционного матча-открытия российского футбольного сезона, позвала на игру рэпера Басту, шоумена Отара Кушанашвили и журналистку Полину Лысенко.

В перерыве игры Баста и Кушанашвили проведут масштабный конкурс и разыграют миллион рублей! Болельщик, сделавший самую большую ставку в приложении Olimpbet перед матчем, выйдет на поле со звездами — пообщается с ними, посоревнуется в точности ударов и, главное, постарается выиграть миллион.

Баста, Кушанашвили и Лысенко также будут рассказывать о матче и активностях на стадионе в соцсетях — подписывайтесь на Olimpbet, чтобы не пропустить уникальный контент.

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