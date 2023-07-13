До мужских полуфиналов «Уимблдона» дошли все главные фавориты. Главный из них – Джокович, у Медведева и Синнера почти одинаковые шансы

На теннисном «Уимблдоне» пройдут полуфинальные матчи: Новак Джокович встретится с Янником Синнером, а Карлос Алькарас – с Даниилом Медведевым.

Букмекеры считают главным фаворитом Джоковича – его победа оценивается коэффициентом 1.51, а если турнир выиграет Алькарас – сыграет коэффициент 3.30. Общий успех Медведева котируется за 11.00, Синнера – за 12.00.

Изначально перед турниром шансы именно этой четверки и оценивались выше всех: победа Джоковича – за 1.73, Алькараса – за 4.70, а Медведева или Синнера – за 15.00.

Полуфинальные матчи запланированы на 14 июля.

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