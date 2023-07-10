«Сочи» больше не работает с БК «Леон» и может стать партнером «Лиги Ставок»

Спонсорский контракт футбольного клуба «Сочи» с БК «Леон» не будет продлен. Об этом сообщил «РБ Бизнес» и эту информацию подтвердила PR-директор букмекера Нина Подгорнова:

«Наше сотрудничество с ФК «Сочи» подошло к концу. Мы реализовали много интересных проектов, сделали хорошие вещи для болельщиков. В период нашего сотрудничества ФК «Сочи» стал серебряным призером чемпионата России, нам, как спонсорам, это очень приятно. Мы благодарим клуб за плодотворную работу и желаем дальнейшего развития».

По информации «РБ Бизнес», новым партнером «Сочи» может стать букмекерская контора «Лига Ставок».

«Сочи» финишировал на десятом месте в прошлом розыгрыше РПЛ. В новом сезоне «Сочи» стартует с домашнего матча против «Балтики», а затем отправится в гости к «Краснодару». Между ними также пройдет гостевая кубковая игра против «Факела».

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