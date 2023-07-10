«Сочи» больше не работает с БК «Леон» и может стать партнером «Лиги Ставок»

Теги Ставки на спорт Сочи Ставки

Спонсорский контракт футбольного клуба «Сочи» с БК «Леон» не будет продлен. Об этом сообщил «РБ Бизнес» и эту информацию подтвердила PR-директор букмекера Нина Подгорнова:

«Наше сотрудничество с ФК «Сочи» подошло к концу. Мы реализовали много интересных проектов, сделали хорошие вещи для болельщиков. В период нашего сотрудничества ФК «Сочи» стал серебряным призером чемпионата России, нам, как спонсорам, это очень приятно. Мы благодарим клуб за плодотворную работу и желаем дальнейшего развития».

По информации «РБ Бизнес», новым партнером «Сочи» может стать букмекерская контора «Лига Ставок».

«Сочи» финишировал на десятом месте в прошлом розыгрыше РПЛ. В новом сезоне «Сочи» стартует с домашнего матча против «Балтики», а затем отправится в гости к «Краснодару». Между ними также пройдет гостевая кубковая игра против «Факела».

«Ставки» на Sports.ru

Гол или ассист Медины – с них часто начинались голевые матчи ЦСКА. Это почти гарантия верхов

Букмекерские конторы зарабатывают на марже, а не на проигрышах. Что это такое?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий