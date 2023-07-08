Англия U21 – Испания U21: как получить бонус до 100 тысяч рублей за ставку на финал Евро

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8 июля Англия и Испания сыграют в финале молодежного чемпионата Европы. Матч состоится в Батуми на стадионе «Аджарбет Арена». Игра начнется в 19:00.

Англичане – лучшая команда турнира. Коллектив Ли Карсли выиграл все матчи Евро и не пропустил в них ни разу. Забили британцы своим соперникам 10 голов.



В полуфинале Англия без труда обыграла Израиль, отправив команде три мяча.



У Испании не столь красивый путь до финала. Сборная идет без поражений на турнире, но все же испытывает трудности: в группе была ничья с украинцами (2:2), а в 1/4 упустили победу над Швейцарией на последних минутах. В полуфинал коллектив Санти Дении пробрался только после дополнительного времени – 2:1.

Аналитики БЕТСИТИ не видят в финале явного фаворита. На Англию можно поставить с кэфом 2.70, победу Испании видят возможной за 2.75. Ничья идет за 3.40.

А вот игроки БЕТСИТИ предпочитают ставить на англичан: на них пришлось 40% от общего объема ставок на. Лишь 20% проставлено на Испанию. Те же 40% игроки загрузили на ничью.

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