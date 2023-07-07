Титульным спонсором английского «Блэкпула» стал поставщик услуг онлайн-казино и ставок на спорт

Английский «Блэкпул» заявил о партнерстве с LeoVegas Group – это шведская компания, которая поставляет программное обеспечение гемблинг-компаниям. Ее логотип появится на футболках команды и будет рекламироваться на домашнем стадионе.

В 2017 году LeoVegas заключала партнерские соглашения с «Брентфордом» и «Норвичем», спустя четыре года сотрудничала с «Ромой».

Компания появилась в 2011 году и достаточно быстро добилась успеха с учетом роста использования смартфонов, сосредоточившись на развитии в мобильной сфере. На данный момент в ней работают более 900 человек.

«Блэкпул» в 2023 году вылетел из Чемпионшипа, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. Он начнет сезон-2023/24 в английской Лиге 1.

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