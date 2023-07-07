Титульным спонсором английского «Блэкпула» стал поставщик услуг онлайн-казино и ставок на спорт
Английский «Блэкпул» заявил о партнерстве с LeoVegas Group – это шведская компания, которая поставляет программное обеспечение гемблинг-компаниям. Ее логотип появится на футболках команды и будет рекламироваться на домашнем стадионе.
В 2017 году LeoVegas заключала партнерские соглашения с «Брентфордом» и «Норвичем», спустя четыре года сотрудничала с «Ромой».
Компания появилась в 2011 году и достаточно быстро добилась успеха с учетом роста использования смартфонов, сосредоточившись на развитии в мобильной сфере. На данный момент в ней работают более 900 человек.
«Блэкпул» в 2023 году вылетел из Чемпионшипа, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. Он начнет сезон-2023/24 в английской Лиге 1.
В АПЛ запретят рекламу букмекеров: как к этому готовятся клубы?
Букмекерские конторы зарабатывают на марже, а не на проигрышах. Что это такое?
Я понимаю, что леваки - это далеко не самые смышленые представители любого общества ( мягко говоря) но вы пробили почти все барьеры.
Сначала было про Головина и его приключения в Доте, теперь это.
Шедеврально, просто шедеврально.
Хотя, с другой стороны, хорошо, когда враг туповатый.