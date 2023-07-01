НФЛ дисквалифицировала 4 игроков за ставки

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Национальная футбольная лига (НФЛ) дисквалифицировала на разные сроки 4 игроков, которые делали ставки на матчи лиги.

Игроки «Индианаполис Кольтс» Исайя Роджерс, его одноклубник Рашад Берри и свободный агент Деметриус Тейлор забанены на неопределенный срок. При этом «Кольтс» уже расторгли контракты с этими футболистами. Роджерс в прошлом сезоне совершил около сотни ставок, в том числе на матчи своей команды. Самая крупная в 1000 долларов оказалась выигрышной.

Форвард «Теннесси Титанс» Николас Пети-Фрер отстранен на 6 стартовых матчей и может сыграть в этом сезоне.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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