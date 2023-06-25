Германия сыграет с Чехией на Евро U21, вероятна ничья в первом тайме

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Молодежный Евро продолжается. Турнир проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года. Один из фаворитов сборная Германии сыграет с чехами.

Фавориты сразу ясны – это сборная Германии (коэффициент 1.70), Чехия слабее во всем, поэтому на ее победу дают 5.20, а на ничью– 4.10.

Несмотря на то, что чехи явные андердоги, Германия сыграла 1-й тайм вничью в 6 из 7 последних матчей и коэффициент на то, что в первом тайме будет ничья – чистый валуй (2.37).

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