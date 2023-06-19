В Москве пройдет международный бильярдный турнир «BetBoom Кубок Чемпионов». Стали известны участники и расписание турнира

Уже в третий раз букмекерская компания BetBoom стала официальным партнером международного турнира по бильярду. «BetBoom Кубок Чемпионов» будет проходить в Москве с 19 июня по 13 июля в дисциплине «Свободная пирамида». Турнир проводится по системе с выбыванием после второго поражения с выходом на олимпийскую систему 4-х спортсменов.

«Это уже третий турнир по бильярду, спонсором которого выступает BetBoom.

Особенность этого розыгрыша в ограниченном времени для спортсменов: лимитирован как тайминг подготовки к удару, так сам матч. Это сделает игры «BetBoom Кубка Чемпионов» более непредсказуемыми и зрелищными.

Важно, что «BetBoom Кубок Чемпионов» остается международным турниром: в нем примут участие спортсмены из пяти стран. А все игры покажут в вечернем прайм-тайме Матч ТВ»- прокомментировал Михаил Даньшин – PR-директор BetBoom

Первая игра состоится уже сегодня, 19 июня, в прямом эфире Матч ТВ, где Арби Мацуев, победитель «BetBoom Лиги Чемпионов», сразится с победителем первенства России 2023 в дисциплине «Динамичная пирамида».

Все встречи можно будет увидеть в эфире Матч ТВ:

19 июня в 21:00 Муциев Арби (Казахстан) – Гузов Ростислав (Россия)

20 июня 21:00 Салтовский Евгений (Беларусь) – Ливада Никита (Россия)

21 июня в 21:00 Миронова Диана (Россия) – Володин Никита (Россия)

22 июня в 21:00 Крыжановский Сергей (Молдова) – Лепшаков Дастан (Киргизия)