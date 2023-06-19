Израиль пропускает в 18 матчах подряд перед игрой с Андоррой, которая забила Швейцарии три дня назад

Теги сборная Андорры по футболу сборная Израиля по футболу Ставки на спорт квалификация Евро-2024 Ставки на футбол Ставки

Сборные Израиля и Андорры встретятся в Иерусалиме в рамках четвертого тура квалификации к Евро-2024 в понедельник, 19 июня.

Израиль в последних 18 матчах не уходит с поля без пропущенного гола. При этом соперниками были и такие команды, как Молдова, Фарерские острова, Мальта и Кипр. Последний раз всухую израильтяне отыграли осенью 2021 года – против Фарер.

В свою очередь, сборная Андорры из последних девяти игр отличилась в шести. В том числе забила и команде Швейцарии в отборочном матче к Евро-2024.

Забитый гол Андорры в матче с Израилем котируется за 2,5.

Матч Израиль – Андорра начнется в 21:45 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Низовой матч Англии против македонцев, Андорра забьет Израилю: на что поставить в квалификации Евро

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий