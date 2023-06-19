Израиль пропускает в 18 матчах подряд перед игрой с Андоррой, которая забила Швейцарии три дня назад
Сборные Израиля и Андорры встретятся в Иерусалиме в рамках четвертого тура квалификации к Евро-2024 в понедельник, 19 июня.
Израиль в последних 18 матчах не уходит с поля без пропущенного гола. При этом соперниками были и такие команды, как Молдова, Фарерские острова, Мальта и Кипр. Последний раз всухую израильтяне отыграли осенью 2021 года – против Фарер.
В свою очередь, сборная Андорры из последних девяти игр отличилась в шести. В том числе забила и команде Швейцарии в отборочном матче к Евро-2024.
Забитый гол Андорры в матче с Израилем котируется за 2,5.
Матч Израиль – Андорра начнется в 21:45 по московскому времени.
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