Сотворят ли подопечные Адиева новую сенсацию?

Теги сборная Казахстана по футболу Ставки на спорт квалификация Евро-2024 Ставки на футбол Sports.ru - Казахстан Ставки

Как то понемногу все начали привыкать к тому, что сборная Казахстана под руководством Магомеда Адиева способна преподнести сенсацию. По крайней мере победа в группе Лиги Наций и волевой выигрыш над Данией, лишний раз в этом убеждают.

После дежурной победы над Сан-Марино, Казахстан отправился на новый экзамен – сборная Северной Ирландии.

В Белфасте, по словам тренера, не было времени готовиться под соперника, так что будут играть от себя. А как это получится сделать узнаем сегодня в 00:45 по времени Астаны.

Компания Fonbet считает фаворитом британцев, выставляя на них коэффициент 1,6, на ничью – 3,6. Победа же сборной – 6,0.

1 комментарий

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Удачи нашим парням !
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