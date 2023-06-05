Объявлены победители главной футбольной премии года Winline Герои РПЛ

4 июня в «Барвихе Luxury Village» состоялся гала-вечер премии Winline Герои РПЛ, на котором подвели итоги сезона 2022/23 Мир Российской премьер-лиги и вручены награды лучшим представителям футбольной индустрии.

Футбол уже давно вышел за рамки исключительно профессионального сообщества. К нему приковано внимание огромного количества людей, среди которых немало звёзд кино, шоу бизнеса и блогосферы.

Гостями вечера, помимо главных героев – футболистов, тренеров, менеджеров, комментаторов и журналистов, стали Ольга Бузова, Алла Михеева, Игорь Джабраилов, полузащитник ФК “Челси” Хаким Зиеш, Роман Косицын, Алексей Стахович, Роман Юнусов и другие.

Ведущими премии выступил один из самых популярных комиков страны и ярый футбольный болельщики Азамат Мусагалиев и ведущая Матч ТВ Камиля Харисова. В перерывах между объявлением победителей состоялись выступления FEDUK и Антона Беляева с группой Ther Maitzz.

Премия была учреждена РПЛ в 2023 году при поддержке компании Winline. Награды вручались в 15 номинациях, в восьми из которых лауреатами за спортивные достижения стали футболисты и лучший тренер. Соискатели остальных семи были отмечены за работу в области маркетинга.

Впервые в истории лучших по итогам чемпионата страны определяло, без преувеличения, всё футбольное сообщество. Голосование, в котором были задействованы спортивные журналисты и блогеры, болельщики, тренеры и капитаны команд, футбольные эксперты, а также спортивные менеджеры, проходило с 15 мая по 2 июня.

Победителями Премии Winline Герои РПЛ по итогам сезона 22/23 стали:

Игрок сезона: Малком

Нападающий сезона: Малком

Полузащитник сезона: Эдуард Сперцян

Защитник сезона: Дуглас Сантос

Вратарь сезона: Игорь Акинфеев

Тренер сезона: Владимир Федотов

Гол сезона: Константин Марадишвили

Ассист сезона: Игорь Акинфеев

Комментатор сезона: Константин Генич

Самый медийный футболист: Артём Дзюба

Matchday сезона: ФК «Краснодар»

Промо к матчу сезона: ФК «Спартак»

Социальный проект сезона: Команда добрых дел, ФК «ЦСКА»

Мерч сезона: Коллаборация Динамо – ЦСКА

Журналист / блогер сезона: Андрей Панков

Символическая сборная сезона: Игорь Акинфеев, Максим Осипенко, Георгий Джикия, Мойзес, Вендел, Малком, Федор Чалов, Квинси Промес, Эдуард Сперцян, Дуглас Сантос, Руслан Литвинов.

Winline Герои РПЛ – первый шаг к признанию заслуг всех тех, кто своей игрой на поле и работой вне его, вносит неоценимый вклад в развитие и популяризацию не только лиги, но и всего российского футбола. Премия объединила на одной площадке всех представителей футбольной семьи.