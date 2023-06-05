Объявлены победители главной футбольной премии года Winline Герои РПЛ
4 июня в «Барвихе Luxury Village» состоялся гала-вечер премии Winline Герои РПЛ, на котором подвели итоги сезона 2022/23 Мир Российской премьер-лиги и вручены награды лучшим представителям футбольной индустрии.
Футбол уже давно вышел за рамки исключительно профессионального сообщества. К нему приковано внимание огромного количества людей, среди которых немало звёзд кино, шоу бизнеса и блогосферы.
Гостями вечера, помимо главных героев – футболистов, тренеров, менеджеров, комментаторов и журналистов, стали Ольга Бузова, Алла Михеева, Игорь Джабраилов, полузащитник ФК “Челси” Хаким Зиеш, Роман Косицын, Алексей Стахович, Роман Юнусов и другие.
Ведущими премии выступил один из самых популярных комиков страны и ярый футбольный болельщики Азамат Мусагалиев и ведущая Матч ТВ Камиля Харисова. В перерывах между объявлением победителей состоялись выступления FEDUK и Антона Беляева с группой Ther Maitzz.
Премия была учреждена РПЛ в 2023 году при поддержке компании Winline. Награды вручались в 15 номинациях, в восьми из которых лауреатами за спортивные достижения стали футболисты и лучший тренер. Соискатели остальных семи были отмечены за работу в области маркетинга.
Впервые в истории лучших по итогам чемпионата страны определяло, без преувеличения, всё футбольное сообщество. Голосование, в котором были задействованы спортивные журналисты и блогеры, болельщики, тренеры и капитаны команд, футбольные эксперты, а также спортивные менеджеры, проходило с 15 мая по 2 июня.
Победителями Премии Winline Герои РПЛ по итогам сезона 22/23 стали:
Игрок сезона: Малком
Нападающий сезона: Малком
Полузащитник сезона: Эдуард Сперцян
Защитник сезона: Дуглас Сантос
Вратарь сезона: Игорь Акинфеев
Тренер сезона: Владимир Федотов
Гол сезона: Константин Марадишвили
Ассист сезона: Игорь Акинфеев
Комментатор сезона: Константин Генич
Самый медийный футболист: Артём Дзюба
Matchday сезона: ФК «Краснодар»
Промо к матчу сезона: ФК «Спартак»
Социальный проект сезона: Команда добрых дел, ФК «ЦСКА»
Мерч сезона: Коллаборация Динамо – ЦСКА
Журналист / блогер сезона: Андрей Панков
Символическая сборная сезона: Игорь Акинфеев, Максим Осипенко, Георгий Джикия, Мойзес, Вендел, Малком, Федор Чалов, Квинси Промес, Эдуард Сперцян, Дуглас Сантос, Руслан Литвинов.
Winline Герои РПЛ – первый шаг к признанию заслуг всех тех, кто своей игрой на поле и работой вне его, вносит неоценимый вклад в развитие и популяризацию не только лиги, но и всего российского футбола. Премия объединила на одной площадке всех представителей футбольной семьи.