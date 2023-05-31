Игроки БЕТСИТИ уверены в очередном титуле «Севильи». У экспертов нет однозначного мнения

Сделай ставку на финал Лиги Европы в БЕТСИТИ и получи бонус до 100 000 рублей!

31 мая в финальном матче Лиги Европы сыграют «Севилья» и «Рома». Встреча пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена» и начнется в 22:00.

«Севилья» – королева Лиги Европы. Испанская команда играла в четырех финалах турнира и в каждом из них побеждала. Но в последних трех встречах чемпионата Испании андалузцы не выигрывают: две ничьи и поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:2.

Последняя официальная встреча «Севильи» и «Ромы» состоялась в 2020 году в 1/8 финала Лиги Европы. Тогда «Севилья» была сильнее – 2:0.

«Рома» в последних четырех играх тоже не знает побед: три ничьи и одно поражение. А еще команда Моуриньо очень мало забивала в этих матчах: всего три мяча.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что шансы «Севильи» и «Ромы» на успех равны. На победу испанской и итальянской команд можно поставить с одинаковым коэффициентом – 2.90. Ничья идет за 3.00.

Игроки БЕТСИТИ активнее ставят на испанцев: на них приходится 51% от всех ставок на исход. 21% достались «Роме», и еще 28% бетторы поставили на ничейный исход.

А ты выбрал своего фаворита? Поставь на его победу в БЕТСИТИ и получи бонус до 100 000 рублей!