Клиент Olimpbet выиграл больше 6,5 миллионов рублей со ставки с кэфом 2000

Игрок добавил в экспресс 11 игр из разных видов спорта: семь футбольных матчей (три из РПЛ, два из Серии А, по одному из Ла Лиги и АПЛ), один хоккейный (из НХЛ) и три баскетбольных (по одному из НБА, WNBA и испанской Лиги ACB). Беттер набил максимально возможный в Olimpbet коэффициент — 2000.00.

Вариативность ставок поражает не меньше, чем разнообразие чемпионатов. Клиент Olimpbet добавил в купон и победы, и общие тоталы, и индивидуальные тоталы, и победы с форой. Ясно, что игрок серьезно углубился в статистику и подготовился перед ставкой.

Конечно, экспресс был на грани срыва. Самым волнительным стал поединок «Вероны» и «Эмполи» в Серии А, в котором клиент Olimpbet выбрал непроигрыш гостей за 2.28. «Верона» вела со счетом 1:0 до 96-й минуты, когда после удара одного из игроков гостей мяч попал в защитника «Вероны» Джанджакомо Маньяни и залетел в сетку!

Поставив 3333 рубля, клиент Olimpbet выиграл 6 666 000! Поздравляем победителя! Делайте ставки в Olimpbet и получайте максимум эмоций от игры.