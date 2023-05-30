Акция Olimpbet: задай вопрос и выиграй перчатки с автографом Сергея Павловича

В апреле боец ММА Сергей Павлович стал амбассадором букмекерской компании Olimpbet, затем выиграл очередной поединок в UFC и приблизился к титульнику! Что чувствует спортсмен, приближающийся к цели? Кого россиянин хочет видеть следующим соперником? И куда он повесит чемпионский пояс, если завоюет его? Сергей Павлович ответит на эти и любые другие вопросы в совместной акции с Olimpbet.

С 30 мая по 1 июня любой желающий сможет спросить Павловича о чем угодно в социальных сетях Olimpbet, например в VK и в Telegram. Павлович не только ответит в видеоформате, но и выберет самый интересный вопрос. Его автор получит перчатки с автографом бойца.

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