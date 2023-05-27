Игроки БЕТСИТИ верят в победу ЦСКА над «Краснодаром». Эксперты – тоже

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27 мая «Краснодар» на своем поле сыграет с ЦСКА в 29-м туре РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00.

Коллектив Владимира Ивича успешно выступает в последних домашних матчах: три победы подряд. В каждой из этих игр «Краснодар» забивал минимум дважды. А еще южный клуб два тура назад сыграл вничью с чемпионом России – «Зенитом» (2:2).

В последнем матче против ЦСКА клуб из Краснодара был сильнее москвичей, одержав победу со счетом 1:0.

ЦСКА тоже в неплохой форме: у клуба Владимира Федотова четыре победы в пяти матчах. Только в последней игре красно-синие подпортили статистику и проиграли в дерби «Спартаку» – 1:2.

Но в этой игре аналитики БЕТСИТИ видят фаворитом именно москвичей. На них предлагают поставить за кэф 2.15. Ничья идет за 3.90. А успех «Краснодара» можно взять за 3.30.

Игроки также отдают предпочтение команде Федотова: на нее приходятся 45% от всех ставок на исход. 25% досталось «Краснодару». Оставшиеся 30% игроки загрузили на ничью.

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