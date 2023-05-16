Olimpbet вернет 25% от ставки на победу Касымбая в бою с Мамиевым на Hardcore MMA

Hardcore MMA едет в Казахстан! 19 мая при поддержке Olimpbet промоушен впервые проведет стадионный турнир в Алматы: российские представители поп-ММА будут биться с местными бойцами на Almaty Arena.

Olimpbet, генеральный партнер Hardcore MMA, подготовил акцию к главному бою ивента: Аловсет Мамиев — Муратбек «Казахский Терминатор» Касымбай. Букмекерская компания вернет 25% от ставки на победу Касымбая, если он проиграет.

У Мамиева, мастера спорта по самбо и дзюдо, безупречная статистика в поп-ММА: пять побед в пяти боях. На счету Касымбая тоже пять выигранных поединков, но при двух поражениях. Оба бойца не выходили в октагон с конца 2021 года, поэтому их нынешняя форма остается загадкой. Букмекеры считают фаворитом «Казахского Терминатора». В линии Olimpbet на него можно поставить за 1.70, а на Мамиева — за 2.05.

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