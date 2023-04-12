В ГУМе откроется «Динамо СТОр» − часть грандиозного проекта BetBoom Дом Динамо

С 19 апреля в самом сердце Москвы − в ГУМе на Красной площади − начнет работу «Динамо СТОр», новый флагманский магазин бело-голубых. Помимо этого, уже с утра 18 апреля, в день рождения клуба, начнёт работу масштабная динамовская выставка с уникальными экспонатами.

«Динамо СТОр» расположен на первом этаже первой линии ГУМа и занимает площадь свыше 400 кв.м. Гости смогут найти там и многочисленные коллекции динамовской экипировки и атрибутики, и сувенирную продукцию, и свежие коллаборации с модными российскими и зарубежными брендами, в том числе специально разработанные к столетию клуба.

Со временем «Динамо СТОр» станет частью грандиозного проекта − BetBoom Дом Динамо, уникального трехэтажного досугового пространства на стыке моды, истории и культуры города. «Динамо» организует его вместе с титульным спонсором − букмекерской компанией BetBoom. Там будет множество развлекательных опций для москвичей и гостей столицы, в том числе спортивные трансляции, обучающие программы, презентации и знаковые для клуба мероприятия, встречи с футболистами и с амбассадорами брендов.

Динамовская выставка проходит в рамках XXIII Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Она посвящена истории и современности одного из старейших и самых титулованных отечественных клубов. В экспозиции − архивные кадры, раритетные предметы экипировки легендарных игроков и командные награды, завоеванные в разные эпохи. Отдельно упомянем еще один артефакт − знаменитый автомобиль Льва Яшина, первая Mazda в СССР. Для желающих будут организованы экскурсии.

Даже знаменитое место для встреч − ГУМовский Фонтан − оформили в стилистике столетия «Динамо». В день рождения клуба Фонтан «оживет» − с помощью дополненной реальности можно будет выиграть уникальные призы и узнать 100 интересных фактов о «Динамо».

Павел Пивоваров, генеральный директор ФК «Динамо» (Москва):

Масштабное сотрудничество с ГУМом − важное событие для «Динамо» в год столетия клуба. Премиальная локация, которая очень прочно ассоциируется с Москвой, позволяет нам выйти за пределы традиционной, чисто футбольной повестки, стать частью культурной жизни и досуга горожан и гостей столицы. Помимо стадиона у болельщиков появляется еще одна точка притяжения, где можно отдохнуть, интересно провести время, поесть, что-то купить. И благодаря нашему присутствую в ГУМе многие узнают больше о великой истории «Динамо».

Константин Макаров, президент BetBoom: