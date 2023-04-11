BetBoom рассчитал ставки на победу «Оренбурга» как выигрышные, хотя команда упустила победу над «Ростовом»

С начала сезона Российской премьер-лиги BetBoom проводит акцию «РПЛ 2:0». По условиям промо, букмекер досрочно рассчитывает пари игрокам, поставившим на победу команды, которая по ходу матча повела в два мяча. Так, 10 апреля, компания досрочно выплатила выигрыш всем клиентам, поставившим на победу «Оренбурга» в матче против «Ростова» в 22-м туре РПЛ. При этом матч закончился вничью – 2:2.

Максимальная акционная выплата в этом матче составила 300 000 рублей — в линии BetBoom кэф на успех «Оренбурга» был 2.00.

Перевес по объему ставок был на «Ростов»: 33% — 12% — 55% (П1 — Х — П2). Как итог, BetBoom выплатил выигрыши и по ставкам на ничью, и на победу «Оренбурга» — 45% клиентов BetBoom оказались в плюсе.

Со всеми условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте компании: https://betboom.ru/actions/rpl20