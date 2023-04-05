Olimpbet — генеральный партнер вечера бокса Patriot Promotion

7 апреля в УСК «Крылья Советов» пройдет вечер профессионального бокса, организованный Patriot Promotion. Букмекерская компания Olimpbet выступает генеральным партнером ивента.

Одно из главных событий вечера — бой тяжеловесов Виталия Кудухова и Ислама Жангоразова. До 2023 года Кудухов шел без поражений на профессиональном ринге. Но 13 марта он уступил решением большинства судей Басиру Абакарову. Меньше чем через месяц боксер готов снова выйти на ринг, чтобы закрыть обидное поражение. Жангоразов последние годы выступал в промоушенах Hardcore FC, Arena, «Наше дело». Причем дрался по правилам бокса, кулачных боев и даже ММА. Последний поединок Жангоразов провел в ноябре прошлого года и уступил Ревазу Верулашвили.

В еще одном ярком бою встретятся бывший чемпион мира по версии IBO Игорь Михалкин и экс-чемпион WBC Silver Элвин Ганбаров. Трансляция турнира пройдет на сайте и в приложении Olimpbet. Залетайте в линию, делайте ставки и получайте максимум эмоций от бокса.