Фрибет за ставку на сборную Казахстана от Fonbet

Сборная Казахстана по футболу открывает отборочный цикл к Евро-2024 домашним матчем против Словении. Встреча пройдет 23 марта на «Астана Арене». Предстоящая игра станет первой в истории между двумя сборными.

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Напомним, сборная Казахстана под руководством Магомеда Адиева успешно отыграла в прошедшем розыгрыше Лиги Наций, выиграв свою группу в Лиге С. Однако ноябрьские товарищеские матчи команда провела неудачно, проиграв Узбекистану (0:2) и ОАЭ (1:2). Словенцы в эти же даты выступили куда успешнее. Подопечные Матьяжа Кека выиграли у Румынии (2:1) и Черногории (1:0).

В самой Словении высказывают опасения относительно шансов своей сборной, называя искусственный газон «Астана Арены» одним из вероятных факторов преимущества хозяев. Кстати, на домашнем стадионе Казахстан выиграл три последних матча, неизменно забивая по два гола.

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