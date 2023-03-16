Hardcore Boxing — в Дубае, прямая трансляция — в Olimpbet

Hardcore становится международным брендом! Очередной боксерский турнир промоушена пройдет в Дубае 18 марта на знаменитой арене The Agenda. Букмекерская компания Olimpbet, генеральный партнер Hardcore, покажет все бои ивента в прямом эфире.

Hardcore Boxing уверенно движется к статусу одной из самых хайповых боксерских лиг не только в России, но и в мире. В 2022 году промоушен устраивал громкие ивенты в Москве, приглашая в том числе бойцов из-за рубежа, а в 2023-м выходит на международный уровень.

В главном бою встретятся австралиец Лукас «Big Daddy» Браун и американец Джаррелл «Big Baby» Миллер. 43-летний Браун был чемпионом мира по версии WBA. На профессиональном ринге он провел 34 боя, в которых одержал 31 победу и потерпел 3 поражения. 34-летний Миллер — непобежденный и амбициозный боксер. На его счету 26 боев, 25 побед и 1 ничья. Многие специализированные издания считают Миллера вторым по силе тяжеловесом США после легендарного Деонтея Уайлдера.

Турнир Hardcore Boxing будет транслироваться по всему миру на знаменитом канале ESPN, а в России его можно посмотреть на сайте и в приложении Olimpbet. Достаточно авторизоваться и иметь положительный баланс на счете. Не пропустите ивент, делайте ставки в линии Olimpbet и получайте максимум эмоций от бокса!

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