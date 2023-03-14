Аналитики 1XBET предсказывают что ждет Лигу Чемпионов уже на этой неделе

Новая неделя – новые матчи в Лиге Чемпионов. Мы с нетерпением ждали именно данные предстоящие встречи, ведь будут играть “Манчестер Сити” и “РБ Лейпциг”, а вишенкой на торте станет матч “Ливерпуля” и “Реал Мадрида”. Компания 1XBET подготовила краткий анализ команд, чтобы Вы могли выбрать своего фаворита на предстоящие матчи.

“Манчестер Сити” – “РБ Лейпциг” (в ночь 15.03 в 02:00)

Английский гранд принимает на своем поле одного из лидеров немецкого футбола. Ответная игра придает некого шарма данному противостоянию. Первый матч окончился боевой ничьёй 1-1 и оставил решение вопроса о проходе на вторник. “Лейпциг” не смог оказать особого сопротивления англичанам. Статистически парни из Манчестера практически полностью переиграли оппонента. Имеется один занимательный статистический показатель – “РБ” чаще бил в створ ворот. Четыре из шести ударов приходились в ворота, пока как “МанСити” ударил лишь трижды из двенадцати попыток. Вероятно, что это ничего не значит, учитывая домашнее преимущество “Лейпцига”, однако факт плохой реализации моментов у англичан присутствует. Предстоящий поединок пройдет на Этихад Арене и перевес будет явно на стороне “Манчестер Сити”. “Горожане” хорошо играют и идут на второй строчке в АПЛ, в то время как немцы буксуют в Бундеслиге и отдаляются от мечты на чемпионство. Какие приоритеты будут выстраивать ребята из Германии не ясно. Ясно лишь то, что они точно будут биться в ответной встрече, пытаясь пройти дальше.

Мы предполагаем, что игра получится крайне интересной, где победу одержит “Манчестер Сити”. Аналитики отдают на П1 – 1.42 коэффициента. Прогнозируем счет 2-1 и ожидаем невероятный накал в течение всего матча.

“Реал Мадрид” – “Ливерпуль” (в ночь 16.03 в 02:00)

На Сантьяго Бернабеу пройдет, скорее всего, самая интригующая битва этого розыгрыша Лиги Чемпионов. “Ливерпуль”, который на Энфилде проиграл “сливочным” 5-2, едет в столицу Испании, чтобы постараться отыграть отрыв в три мяча. У них уже получилось это делать в матчах с “Барселоной” и “Миланом”, поэтому ни в коем случае нельзя списывать “мерсисайдцев” со счетов. При учёте домашней арены, хорошей формы и боевого состава аналитики отдают совсем небольшое преимущество “Реалу” 2.38 коэффициента против 2.92 на “Ливерпуль”. Статистические показатели команд в предыдущей встрече были практически идентичные. В дело вступили удача и класс игроков. “Реал” наказывал за ошибки, а “Ливерпуль” их создавал. После данной встречи англичане провели, наверное, свой лучший матч в истории, обыграв набравший ход “Манчестер Юнайтед” со счетом 7-0. Поможет ли данная “тренировка” в матче со рекордсменами Лиги Чемпионов? Это мы увидим уже совсем скоро. Но в сухом остатке мы получаем довольно необычный исход для фанатов англичан. Тотал Ливерпуля 3 Б за 9.7 коэффициента, чтобы перевести матч в дополнительное время. Наш прогноз более скромный – тотал матча 3 Б за 1.85.

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