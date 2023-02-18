Возьмет ли «Барыс» реванш у «Куньлуня» и чем завершится повторная битва «Локомотива» с ЦСКА?

В субботу, 28 февраля, болельщиков ждет жаркая концовка «регулярки» Континентальной хоккейной лиги. Какие шансы имеют команды, по мнению экспертов Olimpbet?

КХЛ. Регулярный чемпионат, «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Барыс» (Астана) 18 февраля, 20:00 (время Астаны)

Если казахстанский клуб еще тешит себя иллюзиями относительно попадания в Кубок Гагарина, то китайская команда с шансами продолжить сезон в плей-офф попрощалась достаточно давно. Даже математически «Куньлунь» уже не сможет попасть в первую восьмерку Западной конференции. В ней он выступает по причине того, что проводит свои домашние матчи КХЛ в подмосковных Мытищах, хотя и приписан к Пекину.

Тем обиднее для «Барыса» было домашнее поражение от «Ред Стар» в первой встрече сезона, когда команда из Астаны в родных стенах проиграла всухую со счетом 0:5. Потерянные в том матче очки сильно бы сейчас пригодились подопечным Андрея Скабелки.

А сейчас эксперты из Olimpbet полагают, что у «барсов» неплохие перспективы для реванша: П1 – 3.05, Х – 3.95, П2 – 2.13.

«Локомотив» (Ярославль) – ЦСКА (Москва) 18 февраля, 20:00

Всего тремя днями ранее эти соперники выяснили между собой отношения в Москве. И тогда «железнодорожники» одержали убедительную выездную победу со счетом 4:1, что позволило им обогнать «армейцев» в турнирной таблице и выйти в лидеры дивизиона Тарасова.

Правда, при двухочковом отставании от «Локо» ЦСКА имеет две игры в запасе. Однако в случае поражения в Ярославле у москвичей уже не будет и этого теоретического преимущества.

И самый популярный в Казахстане букмекер верит в то, что «железнодорожники» способны повторно обыграть «армейцев» за короткий срок: П1 – 2.43, Х – 3.6, П2 – 2.75.

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