Olimpbet вернет 15% от ставки на победу Ханова над Фомичёвым на Top Dog 19

Брутальные кулачные бои возвращаются! 17 февраля состоится первый в 2023 году стадионный турнир промоушена Top Dog. В главном бою вечера сойдутся чемпион организации в полутяжелом весе Марсель Ханов и непобежденный претендент Олег «Фомич» Фомичёв.

Olimpbet, генеральный партнер Top Dog, запустил акцию к одному из самых ожидаемых кулачных боев начала года. Делайте ставки на победу амбассадора компании Ханова, а если он проиграет, то букмекер вернет 15% от суммы.

Ханов провел в промоушене шесть боев: одержал пять побед и потерпел одно поражение. В прошлом ноябре он выиграл у Сергея Макарова техническим нокаутом и стал чемпионом организации. В первой же защите Ханову будет противостоять мощный соперник. Фомичёв провел в Top Dog два поединка и одержал уверенные победы.

В линии Olimpbet уже можно поставить на все бои Top Dog 19. В главном поединке букмекер считает фаворитом действующего чемпиона. На Ханова можно зарядить за 1.53, на Фомичёва — за 2.34. Делайте ставку на победу Марселя, возвращайте 15%, если он проиграет, и наслаждайтесь кулачными боями вместе с Olimpbet!