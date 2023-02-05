Топовые футбольные матчи в чемпионатах Англии, Италии и Испании

Новая встреча «шпор» с «горожанами», миланское дерби и «Севилья» в гостях у «Барселоны». Приводим коэффициенты игр, которые никак нельзя пропустить.

АПЛ. 22-й тур, «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

5 февраля, 22:30 (время Астаны)

С момента предыдущей встречи «шпор» и «горожан» прошло всего две недели – 19-го января они провели отложенный матч седьмого тура Премьер-лиги, который завершился волевой победой «Манчестер Сити». К перерыву «Тоттенхэм» вел с перевесом в два мяча, однако в итоге все завершилось в пользу МС – 4:2.

Команда Пепа Гвардиолы еще не утратила надежд отстоять чемпионское звание и продолжает гонку за лидирующим «Арсеналом». При этом отставание «горожан» от «канониров» составляет уже пять баллов при игре в запасе у лондонцев. «Тоттенхэм» же после трех поражений в пяти матчах вывалился из зоны Лиги чемпионов, а по потерянным очкам уступает даже идущему шестым «Брайтону».

И хотя для «Ман Сити» «Хотспур» достаточно неудобный противник, у которого «горожане» выиграли лишь половину из десяти последних сражений (при четырех поражениях и одном ничейном исходе), эксперты Olimpbet полагают, что у гостей шансы на успех гораздо предпочтительнее: П1 – 4.47, Х – 4.17, П2 – 1.75.

Италия. Серия А. 21-й тур, «Интер» – «Милан»

6 февраля, 1:45

И эти соперники выясняли отношения друг с другом совсем недавно – 18-го января оспаривали Суперкубок страны. «Интер» одержал крупную победу 3:0 и забрал трофей. То поражение от земляков стало для «Милана» продолжением кошмара, который начался неделей ранее вылетом в 1/8 финала Кубка Италии от «Торино».

А затем последовали еще два болезненных фиаско в Серии А: «россонери» проиграли «Лацио» и «Сассуоло» с общим счетом 2:9. В результате этого из ближайшего преследователя лидирующего «Наполи» они превратились в пятую команду чемпионата.

Поэтому неудивительно, что аналитики из Olimpbet считают «черно-синих» безоговорочными фаворитами центрального противостояния 21-го тура итальянского первенства. Об этом красноречиво свидетельствуют коэффициенты, предлагаемые в линии на матч «Интер» – «Милан»: П1 – 2, Х – 3.59, П2 – 3.89.

Но не спешите заранее хоронить шансы подопечных Стефано Пиоли, ведь у дерби свои законы, а результаты битвы соседей далеко не всегда поддаются логике и здравому смыслу.

Испания. Ла Лига. 20-й тур, «Барселона» – «Севилья»

6 февраля, 2:00

«Блауграна» сейчас явно на ходу: команда под управлением Хави имеет десятиматчевую беспроигрышную серию в Примере, победив в девяти из них. Плюс не так давно был повержен «Реал» в Суперкубке Испании.

Что касается «Севильи», то она движется по дистанции сезона-2022/23 весьма рвано, чередуя яркие победы с оглушительными провалами. Последних, к слову, у андалусийев больше, что к 20-му туру Ла Лиги вылилось в 13-е место в таблице и 29-очковое отставание от идущей первой «Барселоны». Для сравнения: от зоны вылета севильцев отделяют всего два балла.

Встреча первого круга между этими соперниками завершилась разгромом «Севильи» на ее поле, в четвертом туре «Барса» отгрузила в ворота хозяев три безответных мяча. Эксперты Olimpbet считают, что и в родных стенах каталонцы будут неоспоримыми фаворитами, предлагая на матч такие кэфы: П1 – 1.35, Х – 5.37, П2 – 9.25.

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