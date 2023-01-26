Сегодня в BetBoom начался розыгрыш PS5 и горы фрибетов. В акции будет 326 победителей

Матчи IEM в Катовице, турнира по CS:GO с призовым фондом $1 млн, стартуют уже 1 февраля! Всего будет 3 стадии: Play-In, групповая и плей-офф. Под каждую BetBoom разыграет 200 000 фрибетов, а в гран-при − фрибеты, PS5, игровые наушники, клавиатуру и мышку, а также скины в CS:GO!

Как выиграть фрибеты?

Зарегистрируйся на сайте/в приложении BetBoom или зайди в свой аккаунт Делай киберспортивные ставки на общую сумму от 1000 рублей с коэффициентом от 1.20 (учитываются и ординары, и экспрессы) Оставляй прогнозы на странице акции https://betboom.ru/actions/katowice23 и получай баллы 1 правильный прогноз = 1 балл Чем больше баллов, тем выше позиция в рейтинге. Фрибеты получат топ-100 игроков. Рейтинги будут обновляться по завершению каждого этапа: с 26.01.23 по 01.02.23 (Прогнозы на Play-In), с 01.02.23 по 04.02.23 (Прогнозы на групповой этап), с 07.02.23 по 10.02.23 (Прогнозы на плей-офф).

Следить за позицией в рейтинге можно на лендинге https://betboom.ru/actions/katowice23.

В каждом этапе будет разыграно по 200 000 фрибетов − по 2 000 фрибетов каждому победителю.

Гран-при

По завершению всех этапов сформируется рейтинг из топ-25 игроков с максимальным количеством баллов (общей суммой за 3 этапа):

1 место − PS5

2 − игровые наушники

3 − игровые клавиатура и мышка

4-23 − 10 000 фрибетов

24-25 − скин в CS:GO

Победители будут объявлены 13 февраля на лендинге акции https://betboom.ru/actions/katowice23.