Olimpbet эксклюзивно покажет новый турнир Hardcore FC

29 января в Москве пройдет турнир промоушена Hardcore FC. Посмотреть все бои в прямом эфире можно только на сайте и в приложении букмекерской компании Olimpbet — официального спонсора Hardcore.

Трансляция будет доступна всем зарегистрированным пользователям с положительным балансом. Для доступа необходимо авторизоваться. Если вы еще не успели стать клиентом Olimpbet, то регистрируйтесь и активируйте промокод HARD. Вы сможете не только посмотреть турнир по кулачным боям в прямом эфире, но и получить welcome-бонус 500 рублей.

В новом Hardcore FC больше десяти боев. В главном поединке сойдутся Мустафа «Беспощадный» Шарифов и Ратмир «Кири Буба» Абдурахманов. «Беспощадный» бился по правилам кулачных боев в промоушене Top Dog, но затем неожиданно перешел в Hardcore. Рекорд Шарифова впечатляет — пять побед в пяти боях. Показатели Абдурахманова более скромные: пять побед и два поражения. Причем «Кири Буба» уступил в двух последних поединках.

В линии Olimpbet можно поставить на все бои турнира. На победу «Беспощадного» букмекер предлагает коэффициент 1.65, на победу «Кири Бубы» — 2.15. Делайте ставки и получайте максимум эмоций от кулачных боев вместе с Olimpbet.