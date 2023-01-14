«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: игроки БЕТСИТИ смеются над тен Хагом

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14 января на «Олд Траффорд» состоится манчестерское дерби. «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» выйдут на поле в 15:30.

Команда Эрика тен Хага набрала впечатляющий ход, выиграв восемь последних матчей во всех турнирах. Победная серия длится с ноября, и сейчас «МЮ» делит с «Ньюкаслом» третью строчку в АПЛ.

«Манчестер Сити» идет вторым, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков. Для команды Хосепа Гвардиолы предстоящее дерби может стать решающим в борьбе за чемпионство.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Сити» фаворитом. Коэффициент на их победу – 1.85. Ничья оценивается коэффициентом 4.00, а вот победа «МЮ» идет в линии за 4.20.

Вслед за аналитиками не верят в «Манчестер Юнайтед» и игроки. Они буквально смеются над командой Эрика тен Хага: на нее приходится лишь 16% от всего оборота ставок. На ничью поставили 15% игроков БЕТСИТИ, зато на «Сити» – сразу 69%

Сделать ставку на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» можно с приветственным бонусом до 100 000 рублей.