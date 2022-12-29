Календарь от Tennisi.kz – классика казахстанского спорта 😍 Для него снимались самые красивые наши спортсменки!

Букмекерская компания Tennisi.kz в канун Нового года всегда радует своих клиентов. Уже несколько лет существует акция SANTA, а с 2015 года выпускается календарь, ставший явлением в казахстанском спорте, потому что для него снимались Шарипова, Тисленок и другие известные спортсменки.

К 2023 году по промокоду SANTA Tennisi.kz дарят по 2023 тенге. Чтобы получить их, нужно ввести промокод, а потом пополнить на сумму от 1500 тенге и ждать свой подарок на основном счете. Акция действует до 5 января включительно.

Что касается календаря, в этом году он стал миксом спорта и кино – каждый месяц представляют Теннисители. Из спортсменок в нем снялась Карина Тулеубаева – участница Arnold Classic Europe (турнир Арнольда Шварценеггера по бодибилдингу), а из околоспорта можно увидеть телеведущую Setanta Kazakhstan Анастасию Перфилову. Посмотреть календарь полностью можно здесь.

Календари к Новому году Tennisi.kz выпускают с 2015 года. Из известных спортсменок в нем снимались боксерша Фируза Шарипова, чемпионка Казахстана по бодибилдингу Улпан Нурбекова, рафтингистка Александра Тисленок, признававшаяся самой сексуальной спортсменкой Казахстана по версии нескольких изданий, а также легкоатлетки Варвара Назарова и Айгерим Шынаазбекова, пловчиха Эльмира Айгалиева. Также часто приглашаются звезды шоу-бизнеса: в 2018 году снималась чемпионка высшей лиги КВН в составе команды «Азия MIX» Ситора Фармонова, а в этом году – бывшая участница группы FM Regina.

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