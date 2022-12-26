Завершился первый сезон киберспортивной лиги BET с призовым фондом в 30 000 000 рублей. Победили АМКАЛ и STUDIO 21

23 декабря в Москве в клубе Invasion Universe прошли финалы киберспортивной медийной лиги BetBoom Esports Tournament (BET) по Dota 2 и CS:GO.

В финале по CS:GO АМКАЛ обыграл TOP DOG 2:0. Лучшего в Dota 2 определили на третьей карте: STUDIO 21 победили CKS 2:1.

Напомним, что победители выиграли по 1 500 000 рублей призовых, а финалисты — по 700 000. Общий призовой фонд турнира составил 30 000 000 рублей, все участники получили фиксированный гонорар.

Полтора месяца первого сезона запомнятся не только финалами, но и принципиальными противостояниями: Кубок МЦ — Studio 21 и 2Drots — АМКАЛ, которые промоутились на двух пресс-конференциях. Сохранить память о первом розыгрыше лиги BET можно купив лимитированный мерч с арканой, релизнутый совместно с брендом FUCKSQRE.

“Мы благодарим всех участников и, конечно же, зрителей первого сезона лиги BET. Отдельное спасибо студии FISSURE, которые в лайве показали все 30 игровых дней. В организации конференций нам помогли ребята из агентства Unity Moscow, в будущем хотелось бы проводить их еще больше. Генеральный продюсер Extensi.one координировал контент, команды, стримеров, студию и других наших партнеров. После завершения турнира работа не останавливается: мы уже начали собирать фидбэк от команд и зрителей, на его основе мы начнем работу над улучшением регламента и формата турнира, чтобы второй сезон получился на еще более высоком уровне”, — прокомментировал итоги первого сезона лиги BET Никита Коротеев, руководитель группы по развитию киберспортивного бренда BetBoom.