Olimpbet изготовил золотые перстни для чемпиона Единой лиги ВТБ

Впервые в истории Единой лиги ВТБ золотые перстни для команды, которая выиграет Кубок Белова, изготовил официальный партнер — букмекерская компания Olimpbet. Все кольца сделаны вручную по эксклюзивному дизайну.

Уникальные перстни могут получить не только чемпионы Единой лиги ВТБ, но и клиенты Olimpbet. Компания изготовила серебряные реплики, которые разыграет по ходу сезона — в конкурсе на специальном лендинге и во время матчей.

Первый способ заработать памятный приз — участвовать в акции Olimpbet Dream Team. По итогам сезона десять победителей получат перстни, джерси с автографами команды-чемпиона, а также разделят фрибет на 100 000 рублей.

Как участвовать в Olimpbet Dream Team:

Переходите на специальный лендинг и нажимайте кнопку «Участвовать»;

Выбирайте команду, за которую будете играть;

Делайте ставки от 500 рублей на любые матчи Единой лиги ВТБ.

Второй способ выиграть — ходить на топовые матчи сезона. Olimpbet проводит конкурс среди болельщиков. Один из участников получает возможность выйти на паркет в большом перерыве и побороться за 100 000 рублей и чемпионский перстень. Ролик об эксклюзивной акции Olimpbet можно посмотреть на YouTube-канале букмекера.

Участвуйте в конкурсах, выигрывайте уникальные призы и получайте максимум баскетбола вместе с Olimpbet.