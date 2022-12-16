Olimpbet разыграет перчатки с автографами Регбиста и Тарасова на Top Dog 18

Уже сегодня в Vegas City Hall пройдет самый хайповый поединок года в кулачных боях. На Top Dog 18 сойдутся основатель промоушена Регбист и скандальный боец поп-ММА Артём Тарасов. Их давний конфликт наконец-то разрешится на ринге.

Букмекерская компания Olimpbet, официальный партнер Top Dog, проведет несколько розыгрышей призов во время ивента. Достаточно сделать ставку в Olimpbet от 1000 рублей на любое событие. Действующие клиенты компании поборются за iPhone 13, «Яндекс Станцию Макс», колонку JBL, эксклюзивное худи и, главное, перчатки с автографами Регбиста и Тарасова. А новые клиенты, которые зарегистрируются в приложении прямо на арене, поучаствуют в розыгрыше фрибетов на общую сумму 80 000 рублей.

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