PARI и Дмитрий Губерниев объявили о конкурсе комментаторов

Букмекерская компания PARI совместно со своим амбассадором, одним из самых известных комментаторов страны Дмитрием Губерниевым запустили конкурс комментаторов в рамках мирового первенства в Катаре.

Принять участие в соревновании может любой желающий. Для этого от участников потребуется записать видео от 30 до 45 секунд, загрузить на файлообменник и ввести ссылку в специальное окошко в форме регистрации на сайте конкурса.

Провести репортаж можно с любого события. Это может быть не только футбольный матч, но и прогулка на улице, игра с домашними питомцами или процесс лепки пельменей.

БК PARI и Дмитрий Губерниев выберут пятерых номинантов среди всех участников конкурса комментаторов. Победителя определят клиенты PARI, для которых компания запустит открытое голосование.

Победитель голосования выиграет главный приз – телевизор. Каждому из финалистов достанется фрибет на сумму 5000 рублей. Кроме того, первые 50 участников конкурса комментаторов получат фрибет в размере 2022 рублей.

Дмитрий Губерниев стал амбассадором бренда БК PARI в ноябре. Конкурс комментаторов – первая из совместных маркетинговых активностей, запланированных в рамках долгосрочного соглашения.

Дмитрий Губерниев, амбассадор БК PARI:

«Мой совет участникам конкурса комментаторов: не думайте о победе – запишите видео так, чтобы вам самим было приятно его смотреть. Подготовьтесь к репортажу и комментируйте искренне, от всего сердца! Всем желаю удачи, я с удовольствием вас послушаю».