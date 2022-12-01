Хорватия – Бельгия: прогноз Василия Уткина на матч ЧМ-2022 1 декабря

Регистрируйся в Фонбет и получи фрибет 2000 рублей!

1 декабря в 18:00 по московскому времени в рамках заключительного раунда группового этапа ЧМ-2022 Хорватия встретится с Бельгией. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин.

В какой форме Хорватия

Хорваты лидируют в группе, но их лидерство не является прочным. Если Хорватия проиграет в последнем матче группового этапа, то при определенном исходе в соседней встрече может лишиться места в плей-офф. Для финалистов предыдущего чемпионата мира это будет не самый приятный исход. Пока «шашечные» не проиграли ни одного матча, сыграв по нулям с Марокко (0:0) и крупно обыграв Канаду (4:1). Стоит отметить, что в игре с североамериканцами хорватам пришлось отыгрываться после гола, пропущенного уже на второй минуте матча. Однако выйти вперед им удалось еще в первой половине встречи, а удвоить преимущество – в самой ее концовке.

В какой форме Бельгия

Бельгия не лучшим образом проводит текущий розыгрыш чемпионата мира. На данный момент в ее активе три очка, которые позволяет ей занимать лишь третью строчку в группе F. Однако от лидеров – хорватов – бельгийцы отстают всего на один балл, очная встреча с которыми станет заключительной в группе. До этого подопечные Роберто Мартинеса одержали минимальную победу над Канадой (1:0), а также сенсационно проиграли Марокко (0:2).

Хорватия – Бельгия: статистика личных встреч

Последняя игра команд состоялась в 2021 году в рамках товарищеской встречи. Тогда минимальную победу одержали бельгийцы (1:0). Последние же официальные встречи прошли в рамках отборочного этапа к чемпионату мира – 2014, где матч в Бельгии завершился ничьей (1:1), а матч в Хорватии – поражением хозяев (1:2).

Прогноз Василия Уткина на матч Хорватия – Бельгия 1 декабря

Тотал больше 2,5 за 2.00

Бельгийцам нужна победа, иначе они не выйдут в плей-офф. Очевидно, что перед мундиалем Кевин Де Брёйне, Эден Азар и Ромелу Лукаку ожидали совсем другого исхода. Ситуация в группе вынуждает «красных дьяволов» идти вперед, что может повлечь за собой ошибки в обороне, которыми могут умело воспользоваться хорваты. Именно по этой причине ближайшая игра, скорее всего, станет «верховой». Ставка на тотал больше 2,5 зашла в 2 из 3 последних официальных встреч Бельгии и Хорватии.

Регистрируйся в Фонбет и получи фрибет 2000 рублей!