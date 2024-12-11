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Бельский уверен в победе «Сити» над «Ювентусом»: «Такие высокие кэфы на успех команды Пепа – редкость»

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч общего этапа ЛЧ «Ювентус» – «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» выйдет из крутого пике? Уже пора!

После разгрома «Ноттингем Форест» в прошлую среду клуб Пепа Гвардиолы вновь оступился – в субботу сыграл вничью против «Кристал Пэлас».

Как будто играть посреди недели пока получается лучше, не считая «Фейеноорда», конечно. Да и там случилось какое-то невероятное помутнение. Не верится, что «горожане» и дальше будут так сильно «плыть».

Впереди «Ювентус», который ни разу не проиграл в чемпионате в этом году, а во всех турнирах уступил лишь однажды – «Штутгарту» в ЛЧ (Матье Перин тащил все что мог, даже пенальти отразил, но в концовке немцы додавили).

Но форму «Ювентуса» не стоит переоценивать, как мне кажется. Четыре ничьи подряд во всех турнирах. Одна из них в Серии А против идущего 16-м «Лечче», а одна – благодаря отмене гола Моргана Роджерса в игре Лиги чемпионов с «Астон Виллой». Во многих матчах по качеству и статистике «Ювентусу» в этом сезоне везло. Особенно в Лиге чемпионов. Так что есть ощущение, что на матчи с «Сити» везение туринцев и невезение «горожан» повернутся вспять.

Мои друзья из БЕТСИТИ предлагают 2.06 на победу «Сити». Такие высокие кэфы на успех команды Пепа – редкость. Так что смело забираю. Ну и Холанд в паре с Де Брюйне обычно становится эффективнее. Так почему бы не взять гол Эрлинга за 2.10?» – заявил Бельский.

Игра состоится 11 декабря и начнется в 23:00 мск.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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