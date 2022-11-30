«Максимальный драйв» выходит в люди

Впервые розыгрыш от Olimpbet пройдет при участии зрителей. Не пропустите прямой эфир из Shymkent Plaza с участием Айкына Толепбергена уже сегодня.

И вновь среда, и вновь розыгрыш в рамках очень щедрой акции «Максимальный драйв» от Olimpbet. Главный приз пятого тура – Toyota Land Cruiser 300! Солидный внедорожник, а также техника Apple и фрибеты, достанутся кому-то, кто сделал ставку на сайте или в приложении главного букмекера Казахстана.

Не пропустите новый розыгрыш 30 ноября на YouTube-канале Olimpbet | kz. Начало эфира в 19:00. Специальный гость программы – Айкын.

Впервые розыгрыш от Olimpbet пройдет перед живой аудиторией. А все, кто придет в среду к 17:00 в ТРЦ Shymkent Plaza, смогут принять участие в специальной программе. Только для шымкентцев предусмотрен розыгрыш iPhone 14, смарт-ТВ и робота-пылесоса.

Правила участия в акции «Максимальный драйв» предельно просты:

– делайте ставку на сайте или в приложении Olimpbet от 2000 тенге и более;

– сохраняйте билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш;

– получайте призы от Olimpbet!

Розыгрыши проходят каждые две недели до 25 декабря. Собирайте билеты и забирайте ваши награды. Общий призовой фонд акции «Максимальный драйв» – 2,5 миллиарда тенге. Мало?

Подробности акции – здесь.

Кстати, пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в «Платежи», открыть вкладки «Все», «Другое», и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.