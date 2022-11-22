С чего начнется пятый поход Месси за Кубком мира и кто будет забивать за Францию в отсутствие Бензема

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Польши по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Дании по футболу Сборная Австралии по футболу Сборная Мексики по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу Сборная Туниса по футболу Ставки на спорт ЧМ-2022 Sports.ru - Казахстан Ставки

Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоятся сразу четыре матча, в борьбу на мундиале вступят сборные из групп С и D.

Группа С

Аргентина – Саудовская Аравия (16:00)*

Для 35-летнего Лионеля Месси ЧМ-2022 в Катаре – последняя реальная возможность выиграть чемпионат мира. В составе сборной Аргентины шестикратный обладатель «Золотого мяча» приехал уже на свой пятый мундиаль, а ближе всего к трофею Лео подобрался на планетарном первенстве 2014 года в Бразилии, где «Альбиселесте» дошли до финала, но в дополнительное время уступили немецкой «Бундестим».

В качестве разминки перед большими свершениями южноамериканцам предстоит сыграть против Саудовской Аравии – команды более чем скромной, уступающей в рейтинге ФИФА даже оконфузившейся в матче открытия ЧМ-2022 сборной Катара, вчистую уступившей эквадорцам 0:2. А ведь Аргентина – далеко не Эквадор! Дружина Лионеля Скалони не проигрывает более трех лет, с июля 2019 года, доведя свою серию без поражений уже до 36-ти матчей! До повторения мирового рекорда итальянцев осталась всего одна игра – чем не дополнительный стимул для одних из главных фаворитов мирового первенства! Самая широкая линия на эту встречу – у Olimpbet: П1 – 1.14, Х – 8.75, П2 – 24. Кстати, пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других).

Группа D

Дания – Тунис (19:00)

На первый взгляд, сборная Дании – заведомый фаворит в этой паре. Однако если взглянуть на статистику, то можно с удивлением обнаружить, что команда Туниса, как и ее северный соперник, квалифицировалась в финальную стадию мирового первенства в шестой раз. То есть, по этому показателю у скандинавов точно нет преимущества. Небольшой перевес «Алая гвардия» имеет по личным встречам, вернее – по итогам единственного сыгранного товарищеского матча в истории противостояния этих соперников. Перед стартом ЧМ-2002 участники мундиаля в Корее и Японии провели друг с другом товарищескую игру, завершившуюся победой датчан со счетом 2:1.

Зато в мировой табели о рангах между Данией и Тунисом серьезное превосходство на стороне европейцев, которые замыкают десятку сильнейших. Тогда как африканская команда располагается на 30-й позиции.

В общем, будет интересно понаблюдать за противостоянием представителей кардинально различной футбольной школы, исход которого предсказать весьма непросто: П1 – 1.65, Х – 3.86, П2 – 6.01.

Группа С

Мексика – Польша (22:00)

Не самая громкая вывеска матча сполна компенсируется необычной историей стадиона, на котором состоится встреча сборных Мексики и Польши. Арена 974 возведена специально к ЧМ-2022, но этим никого не удивишь. Куда интереснее, что в качестве строительного материала для сооружения использовались транспортные контейнеры, и их число легло в название стадиона, который сразу же после мундиаля будет разобран.

Что же касается непосредственно матча, то от его участников можно, пожалуй, ждать результативного футбола. Мексиканцы сами по себе исповедуют атакующую философию, а в рядах поляков выступает один из лучших бомбардиров современности Роберт Левандовски. Вот только на чемпионатах мира форварду «Барселоны» пока не удалось отличиться ни разу, поэтому на мундиале в Катаре он постарается сделать все возможное, чтобы восполнить этот пробел в своей блестящей карьере, ведь Роберту уже 34 года, и с большой долей вероятности мировое первенство в Катаре – последнее в его славной биографии. Кэфы на игру: П1 – 2.56, Х – 3.16, П2 – 3.11.

Группа D

Франция – Австралия (01:00)

Действующий чемпион мира и один из главных претендентов на итоговую победу в Катаре начинает новый поход за «золотом» матчем с не хватающим с неба звезд, но довольно крепким противником. Австралийцы с тех пор, как получили азиатскую прописку, не пропустили ни одного мундиаля с 2006 года. Правда, из четырех попыток лишь в одном случае они вышли из группы – как раз на ЧМ в Германии, уступив в первом же раунде плей-офф будущим триумфаторам из Италии.

Даже просто повторить этот успех «соккеруз» будет крайне сложно, тем более что уже на старте группового этапа команду с «Зеленого континента» ждет проверка сборной Франции. «Трехцветные», конечно, понесли серьезные кадровые потери в лице травмированных Поля Погба, Нголо Канте и выбывшего перед самым стартом турнира Карима Бензема. Но глубина и качество состава у коллектива Дидье Дешама таковы, что его отряд может и не заметить потери сразу трех ключевых бойцов. Франция – однозначный фаворит в этой паре, но не стоит забывать, что на четырех из пяти предыдущих мундиалей действующий обладатель титула проваливался и не преодолевал групповой барьер. А начало этой печальной традиции в 2002 году положили как раз французы. Самая широкая линия на этот матч – у Olimpbet: П1 – 1.27, Х – 6.24, П2 – 13.

И напоминаем, что акция «Максимальный драйв» от Olimpbet продолжается. Делайте ставки от 2000 тенге, собирайте билеты и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Два Land Cruiser 300, Mercedes G-class, техника Apple и живые деньги ждут своих обладателей. Общий призовой фонд – более 2,5 миллиардов тенге! Мало?

*Время астанинское

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные