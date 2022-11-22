С чего начнется пятый поход Месси за Кубком мира и кто будет забивать за Францию в отсутствие Бензема

Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоятся сразу четыре матча, в борьбу на мундиале вступят сборные из групп С и D.

Группа С

Аргентина – Саудовская Аравия (16:00)*

Для 35-летнего Лионеля Месси ЧМ-2022 в Катаре – последняя реальная возможность выиграть чемпионат мира. В составе сборной Аргентины шестикратный обладатель «Золотого мяча» приехал уже на свой пятый мундиаль, а ближе всего к трофею Лео подобрался на планетарном первенстве 2014 года в Бразилии, где «Альбиселесте» дошли до финала, но в дополнительное время уступили немецкой «Бундестим».

В качестве разминки перед большими свершениями южноамериканцам предстоит сыграть против Саудовской Аравии – команды более чем скромной, уступающей в рейтинге ФИФА даже оконфузившейся в матче открытия ЧМ-2022 сборной Катара, вчистую уступившей эквадорцам 0:2. А ведь Аргентина – далеко не Эквадор! Дружина Лионеля Скалони не проигрывает более трех лет, с июля 2019 года, доведя свою серию без поражений уже до 36-ти матчей! До повторения мирового рекорда итальянцев осталась всего одна игра – чем не дополнительный стимул для одних из главных фаворитов мирового первенства! Самая широкая линия на эту встречу – у Olimpbet: П1 – 1.14, Х – 8.75, П2 – 24. Кстати, пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других).

Группа D

Дания – Тунис (19:00)

На первый взгляд, сборная Дании – заведомый фаворит в этой паре. Однако если взглянуть на статистику, то можно с удивлением обнаружить, что команда Туниса, как и ее северный соперник, квалифицировалась в финальную стадию мирового первенства в шестой раз. То есть, по этому показателю у скандинавов точно нет преимущества. Небольшой перевес «Алая гвардия» имеет по личным встречам, вернее – по итогам единственного сыгранного товарищеского матча в истории противостояния этих соперников. Перед стартом ЧМ-2002 участники мундиаля в Корее и Японии провели друг с другом товарищескую игру, завершившуюся победой датчан со счетом 2:1.

Зато в мировой табели о рангах между Данией и Тунисом серьезное превосходство на стороне европейцев, которые замыкают десятку сильнейших. Тогда как африканская команда располагается на 30-й позиции.

В общем, будет интересно понаблюдать за противостоянием представителей кардинально различной футбольной школы, исход которого предсказать весьма непросто: П1 – 1.65, Х – 3.86, П2 – 6.01.

Группа С

Мексика – Польша (22:00)

Не самая громкая вывеска матча сполна компенсируется необычной историей стадиона, на котором состоится встреча сборных Мексики и Польши. Арена 974 возведена специально к ЧМ-2022, но этим никого не удивишь. Куда интереснее, что в качестве строительного материала для сооружения использовались транспортные контейнеры, и их число легло в название стадиона, который сразу же после мундиаля будет разобран.

Что же касается непосредственно матча, то от его участников можно, пожалуй, ждать результативного футбола. Мексиканцы сами по себе исповедуют атакующую философию, а в рядах поляков выступает один из лучших бомбардиров современности Роберт Левандовски. Вот только на чемпионатах мира форварду «Барселоны» пока не удалось отличиться ни разу, поэтому на мундиале в Катаре он постарается сделать все возможное, чтобы восполнить этот пробел в своей блестящей карьере, ведь Роберту уже 34 года, и с большой долей вероятности мировое первенство в Катаре – последнее в его славной биографии. Кэфы на игру: П1 – 2.56, Х – 3.16, П2 – 3.11.

Группа D

Франция – Австралия (01:00)

Действующий чемпион мира и один из главных претендентов на итоговую победу в Катаре начинает новый поход за «золотом» матчем с не хватающим с неба звезд, но довольно крепким противником. Австралийцы с тех пор, как получили азиатскую прописку, не пропустили ни одного мундиаля с 2006 года. Правда, из четырех попыток лишь в одном случае они вышли из группы – как раз на ЧМ в Германии, уступив в первом же раунде плей-офф будущим триумфаторам из Италии.

Даже просто повторить этот успех «соккеруз» будет крайне сложно, тем более что уже на старте группового этапа команду с «Зеленого континента» ждет проверка сборной Франции. «Трехцветные», конечно, понесли серьезные кадровые потери в лице травмированных Поля Погба, Нголо Канте и выбывшего перед самым стартом турнира Карима Бензема. Но глубина и качество состава у коллектива Дидье Дешама таковы, что его отряд может и не заметить потери сразу трех ключевых бойцов. Франция – однозначный фаворит в этой паре, но не стоит забывать, что на четырех из пяти предыдущих мундиалей действующий обладатель титула проваливался и не преодолевал групповой барьер. А начало этой печальной традиции в 2002 году положили как раз французы. Самая широкая линия на этот матч – у Olimpbet: П1 – 1.27, Х – 6.24, П2 – 13.

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*Время астанинское