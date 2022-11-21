Olimpbet выпустил пиво к старту чемпионата мира по футболу в Катаре

Olimpbet поучаствовал в уникальном для букмекерского рынка проекте. Совместно с пивоварней New Riga’s, спортивным агентством Simple Sport и медиапроектом PubsMoscow компания выпустила пиво Olimpbet Bitter Sheikh Edition. Во время чемпионата мира его можно будет найти в пабах и магазинах Москвы, но стоит поторопиться. Olimpbet Bitter Sheikh Edition выпущен лимитированной партией — 200 кег.

Olimpbet и New Riga’s подготовили горький сорт светлого эля — биттер и использовали хмель Fuggle из графства Кент. Сорт выбран не случайно. Это классика английского пивоварения. Уникальное пиво к главному событию четырехлетия может быть только из Англии — родины футбола. Видео о создании пива можно посмотреть на YouTube-канале Olimpbet.

Презентация Olimpbet Bitter Sheikh Edition прошла в воскресенье в O’Donoghue’s Pub. Болельщики продегустировали пиво, а затем посмотрели матч-открытие чемпионата мира Катар — Эквадор с живым комментарием Александра Неценко.

«Olimpbet Bitter Sheikh Edition — результат уникальной коллаборации букмекера и пивоваров, приуроченной к чемпионату мира. Мы решили сделать что-то необычное для рынка и порадовать болельщиков, которые любят смотреть футбол под пинту-другую вкусного пива. Мы старались объединить в Olimpbet Bitter традиции, любовь к футболу и пивной культуре, поэтому сделали классическое английское пиво. Надеемся, что Olimpbet Bitter Sheikh Edition придется всем по вкусу, а его благородная горчинка будет ассоциироваться с нынешним чемпионатом мира», — рассказал Стас Носков, PR-директор Olimpbet.

«Мы всегда открыты для новых проектов и экспериментов, по-другому просто не умеем! Спасибо нашим партнерам за слаженную работу. Надеюсь, Olimpbet Bitter станет неизменным спутником трансляций чемпионата мира и порадует всех любителей футбола и пива!» — заявил Иван Баландин, главный технолог New Riga’s.

«Olimpbet Bitter Sheikh Edition — первый подобный проект в России. Он совмещает беттинг и эксклюзивный продукт, который можно попробовать в лучших пабах Москвы. Рады, что мы поучаствовали в этом проекте», — сказал Сергей Меньшиков, сооснователь агентства Simple Sport.

«Желание сделать свое пиво или поучаствовать в крутой коллаборации зрело у меня давно и наконец-то превратилось в реальный проект. Сложилась комбинация флеш-рояль: четыре карты — это четыре партнера, а пятая — это долгожданный чемпиона мира, к которому приурочен выход Olimpbet Bitter Sheikh Edition. Надеюсь, ценители пива и футбола по достоинству оценят наши старания», — поделился Игорь Самсонович, основатель проекта PubsMoscow.

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